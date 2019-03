Legittima difesa | alla Camera ok alla riforma Tensione tra i 5 Stelle

"La difesa è sempre Legittima" - riforma verso via libera alla Camera | : Il testo tornerà poi al Senato. Montecitorio ha già approvato gli articoli 1 e 2 del testo, che contengono il cuore della riforma: la difesa è sempre legittima in caso di "grave turbamento". Pd e FI ...

Legittima difesa al fotofinish : ecco tutto quello che cambia : Siamo al fotofinish. Matteo Salvini assicura che la legge sulla Legittima difesa arriverà a marzo. Quindi ci siamo. Oggi la Camera ha votato gli articoli della riforma tanto voluta dalla Lega e dal centrodestra. Ne mancano ancora tre all'appello, ma il via libera definitivo arriverà domani. Una volta ottenuto l'ok di Montecitorio, il testo dovrà tornare al Senato per una nuova votazione (nel testo arrivato alla camera c'era un errore sulle ...

Franchi tiratori e dossier : i malesseri dei 5 Stelle sulla Legittima difesa : Quindici Franchi tiratori del M5S che a voto segreto approvano un emendamento Pd sulla legittima difesa (“sterilizzati” dal soccorso di Forza Italia e Fratelli d’Italia). Ma non solo. Dentro il M5S la battaglia sulla difesa –altro cavallo di battaglia di Salvini ora all’esame della Camera- produce anche un documento che passa in rassegna le “critic...

Legittima difesa - D’Ettore (Fi) a M5s : “La votate per non andare a casa”. Poi a Orlando : “Sembrava Mr.Bean” : Doppia stoccata ai deputati dei 5 Stelle da Forza Italia e dal Pd, durante l’esame della riforma della Legittima difesa alla Camera. Il primo a ironizzare sul “silenzio” dei pentastellati è l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando: “Continuiamo così, con una maggioranza anomala, con i colleghi alla mia sinistra (M5s, ndr) che sembrano il coro muto di Madame Butterfly e con Forza Italia, che in una settimana, ...

Legittima difesa : spunta dossier dei 5 Stelle : Domani la Camera dei Deputati dovrebbe approvare la nuova legge sulla Legittima difesa voluta dalla Lega di Salvini. Il testo è stato già approvato al Senato e la maggioranza punta a confermarlo in toto per evitare che torni indietro a Palazzo Madama. L'accordo politico c'è e Salvini l'ha ribadito anche ieri; la maggioranza, dunque, sembrerebbe compatta. Non tutti però - tra i deputati dei 5 Stelle - sono realmente allineati .Da giorni sulle ...