Non bene la batteria del Samsung Galaxy S8 a tre giorni dall’aggiornamento Android Pie

Pd - il videoappello di Prodi per le primarie : “I due partiti di governo litigano - Italia Non va bene. I dem unica alternativa” : “Dobbiamo andare in tanti a votare, per dare forza, per dare sicurezza a colui che sarà eletto nuovo segretario del Pd. E lui certamente sarà in grado di scegliere le persone che portino finalmente verso il cambiamento“. È l’appello rivolto in un videomessaggio da Romano Prodi in vista delle primarie di domenica del Partito democratico. L'articolo Pd, il videoappello di Prodi per le primarie: “I due partiti di governo litigano, ...

Bimbi in arrivo? Contate di Non dormire bene per i prossimi 6 anni : Mettere su famiglia non è affatto semplice. E la speranza dei neo-genitori è sempre la stessa: riuscire a dormire indisturbati almeno qualche ora a notte. E se la cattiva notizia è che questo realisticamente non potrà mai accadere nei primi mesi dalla nascita di un figlio, noti per essere i più difficili e impegnativi, i genitori dovrebbero comunque mettersi l’anima in pace e armarsi di buona pazienza: secondo un nuovo studio dei ...

Legittima difesa - Anm : “Bene il rinvio della riforma. Speriamo sia per sempre - Non serve”. Ma Bongiorno : “Si farà” : Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa” è una buona notizia, Speriamo che sia sine die”. L’Associazione nazionale magistrati, dopo la notizia che Matteo Salvini ha accettato di far slittare l’intervento, anche alla luce delle forti tensioni dentro i 5 stelle sul tema, si è schierata ancora una volta contro il provvedimento. “Noi vogliamo che la riforma non si faccia”, ha ...

Lazio-Milan - regge bene la difesa incerottata : il gigante Piatek Non fa mai male : Una prima che stupisce. E che fa quasi strabuzzare gli occhi. L'inedita difesa della Lazio sorprende per compattezza e solidità. Da incerottata, quasi derisa e poco equilibrata, la retroguardia ...

Mamma - dove sei? Tiziana cerca la donna che la mise al mondo : “Ti voglio bene - Non ti giudico” : Tiziana, una pittrice di Casalmaiocco, in provincia di Lodi, è nata il 3 febbraio 1983 all'ospedale “Ronzoni e Principessa Jolanda” a Milano. La donna che l’ha messa al mondo ha scelto di rimanere anonima al momento del parto. Dopo molti tentativi di ritrovare la Mamma biologica, Tiziana si è rivolta a Fanpage.it per lanciare un appello: “Spero si faccia avanti. Vorrei solo sapesse che la sto cercando e non mi arrenderò mai”.Continua a leggere

No all'etichetta "bio" sulla carne halal : "Pratica Non rispetta il benessere dell'animale" : Niente certificazione biologica per le carni halal . Lo ha deciso la Corte di giustizia dell'Unione Europea. La macellazione rituale islamica, secondo il tribunale, non rispetterebbe 'le norme più ...

Vialli racconta : "Cancro? Non è stato facile - ma ora sto bene" : Gianluca Vialli il ricevente del premio 'Il bello del calcio', in memoria di Giacinto Facchetti: ' Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i ...

Tav - il ministro Tria : “Non mi interessa analisi costi-benefici. Nessuno investe in Italia se il governo cambia i contratti” : L’analisi costi-benefici? “Non mi interessa”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, torna a parlare del Tav e spiega: “Il problema non è la Torino-Lione, il problema è che Nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive”. Durante la trasmissione Quarta Repubblica, il numero uno di via XX Settembre ...

Vialli e il cancro/ "Non è stato facile - ma ho imparato molto e ora sto bene" : Gianluca Vialli e la sua battaglia contro il cancro: "Non è stato facile, ma ora sto bene". E scherza sulla malattia e il premio in memoria di Facchetti

Vialli : 'Il cancro? Ora sto bene. Non è stato facile ma mi ha insegnato molto' : "Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i foglietti a decidere e avete detto 'Diamolo a Vialli quest'anno perché magari l'anno prossimo sarà troppo ...

Napoli - scherzo hot di Mertens : Gagliolo Non la prende bene : E' un Dries Mertens in versione hot quello che è andato in scena al Tardini in occasione di Parma-Napoli. Il belga ha approfittato di una punizione in favore dei partenopei per disturbare Gagliolo ...

Benedetta Mazza innamorata dopo una delusione? “Non servono parole” : Nuovo amore per Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello? Addio Stefano Sala… Benedetta Mazza in love? Sembra ormai archiviata la frequentazione con Stefano Sala. I due avrebbero deciso di rimanere amici: niente di più, niente di meno. Ma l’ultimo messaggio scritto dall’ex gieffina su Instagram ha fatto esplodere il gossip! Una Benedetta raggiante ha fatto […] L'articolo Benedetta Mazza innamorata dopo una delusione? ...

Bere acqua fa bene. Ma berne otto bicchieri al dì Non è obbligatorio : L’acqua? La bevanda di certo più naturale, fisiologica e priva di calorie. Il nostro fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto soprattutto dal Bere. La scienza (e il buon senso) non ha dubbi sul fatto che Bere acqua faccia bene. Ma è imperativo assumere otto bicchieri al dì, come spesso leggiamo? Il dato lo contesta e parla di vera e propria bufala il medico Aaron E. Caroll, pediatra statunitense dell’Indiana University, con una notevole e ...

Serie C girone B - i risultati della 28giornata : vince ancora il PordeNone - bene il Monza : Parecchi gol, la conferma da parte delle big del raggruppamento e anche una curiosità: nemmeno un pareggio in dieci partite. Sabato 23 febbraio sono scese in campo le squadre del girone B di Serie C ...