Nba | Lebron vola verso il record di punti

Nba – Lakers sconfitti a Memphis - LeBron James durissimo : “chi non regge la pressione che lasci la squadra” : LeBron James non usa mezze misure dopo il ko dei Lakers a Memphis: il numero 23 chiede di ‘farsi da parte’ a chiunque non riesca a reggere la pressione della rincorsa ai Playoff La situazione in casa Lakers è tutt’altro che tranquilla. Con 22 partite rimaste in regular season, i losangelini sono attualmente 11° a 4 vittore di distanza dai San Antonio Spurs che, con due partite giocate in più, occupano l’ottavo e ultimo posto utile per i ...

Nba – LeBron James abbatte un altro record : è l’unico nella storia in top 10 per punti ed assist : LeBron James raggiunge un altro prestigioso primato nella sua straordinaria carriera: il numero 23 dei Lakers è l’unico giocatore della storia ad essere in top 10 per punti ed assist Ieri notte i Lakers sono stati sconfitti al FedexCenter dai Grizzlies, continuando a restare indietro nella corsa Playoff nonostante l’ennesima prestazione dominante di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha chiuso la partita in tripla doppia ...

Nba - LeBron James a caccia di Michael Jordan : le tappe per il sorpasso : Al n°23 dei Lakers mancano 154 punti per raggiungere Jordan e diventare il quarto miglior realizzatore della storia NBA: rispettando le sue medie, dovrebbe riuscirci nella gara interna del 6 marzo ...

Nba - Draymond Green assume l'agente di LeBron James : un indizio di mercato? : Dimmi con che agente vai e ti dirò chi sei. E in questa fase tutti i giocatori che provano ad andare a caccia di nuovi contratti provando a monetizzare il più possibile , o comunque a dare una svolta ...

Basket Nba : Golden State e Milwaukee ripartono di slancio - LeBron James spinge i Lakers : NEW YORK - Il campionato Nba riparte con la conferme delle prime della classe nelle due Conference. Archiviata la sosta per l'All Star Game , infatti, vincono sia Golden State che Milwaukee e ...

Nba – Altro che amici : Chris Paul cerca di staccare il braccio a LeBron James a rimbalzo! [VIDEO] : amici fuori dal campo, rivali sul parquet: che duello a rimbalzo fra LeBron James e Chirs Paul! Il playmaker dei Rockets usa le maniere forti Chris Paul e LeBron James sono grandi amici, ma quando si trovano l’uno contro l’Altro sul parquet non si risparmiano di certo, com’è giusto che sia. Il playmaker dei Rockets è il classico giocatore altamente competitivo che non guarda in faccia nessuno pur di vincere, lo ha ...

Nba - LeBron James suona la carica - Brandon Ingram risponde : Houston va ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Houston Rockets 111-106 James Harden commette tre falli nei primi otto minuti del primo quarto dove viene limitato a 6 punti: i Lakers però non ne approfittano, segnano solo 22 ...

Nba – LeBron James si ‘allaccia le scarpe’ - cambia la stagione dei Lakers : “sono costretto a fare sul serio” : LeBron James suona la carica in vista del finale di stagione dei Lakers: il Re costretto a ‘fare sul serio’ per trascinare i giallo-viola fino ai Playoff La stagione dei Los Angeles Lakers procede in maniera altalenante. I giallo-viola hanno raccolto fin qui 28 vittorie e 29 sconfitte in regular season e si trovano a 4 vittorie dai Clippers che occupano l’ultimo posto utile per i Playoff. Postseason che i Lakers rischiano ...