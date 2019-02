Laura Cremaschi aggredita dalla moglie di Facchinetti Video | ' tutto per un selfie'

“Lo hai inseguito in bagno!” - scenata di gelosia tra la furiosa moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi : il video della lite (con lancio di bicchiere) : Tutta colpa di un selfie. In un ristorante di Como, la soubrette di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha chiesto una foto a Francesco Facchinetti, che stava cenando con la moglie Wilma. Secondo il racconto della “bonas”, lo scatto non sarebbe uscito bene così, nella zona buffet, gliene avrebbe chiesto un altro. Lady Facchinetti, però, non ha gradito e, anzi, ha accusato Cremaschi di aver inseguito l’ex Capitan uncino in bagno. ...

Avanti un altro! - terremoto da Bonolis. silurata Laura Cremaschi - ? Chi prende il suo posto : C'è una nuova Bonas ad Avanti un altro! . Nel ruolo della donna portafortuna, grazie alla quale i concorrenti maschi possono raddoppiare quanto pescato dal 'piticozzo', Giada Papetti , affascinante ...