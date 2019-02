ilcentro

: RT @Il_Centro: #Abruzzo #22febbraio #montagna Abruzzo in Cammino, l'itinerario: al Valico della Chiesola dalla Valle Amara @parcoappennino… - Rog_2 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #22febbraio #montagna Abruzzo in Cammino, l'itinerario: al Valico della Chiesola dalla Valle Amara @parcoappennino… - Il_Centro : #Abruzzo #22febbraio #montagna Abruzzo in Cammino, l'itinerario: al Valico della Chiesola dalla Valle Amara… - BluDiChina : @Guglielmo_61 @GuidoCrosetto Buona idea. Visto i tempi della Salerno-Reggio sarebbe pronta per il 2350 salvo ritard… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Quando le giornate sono un po' più lunghe, in febbraio, le traversate in montagna sono straordinarie e molto salutari: con questa escursione partiamo da Corvaro, in provincia di Rieti, e approdiamo al ...