Fico | Parlamento legiferi su eutanasia

E' stallo nel governo sull'intesa per l'autonomia delle regioni. Fico : 'il Parlamento abbia un ruolo centrale' : Previsto per la settimana prossima un vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le regioni che intendono staccarsi sempre più dallo Stato centrale

Autonomia - Fico : “Parlamento deve avere ruolo centrale. Costituzione prevede equa distribuzione risorse” : “Da Presidente della Camera dico solo che è importante, importantissimo, che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella questione delle autonomie. Non può avere un ruolo marginale in un’ attività così importante”. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico arrivando a Napoli per un convegno promosso dalla Cisl in merito al dibattito sull’ Autonomia delle Regioni. “Noi – ha proseguito – abbiamo ...

Tav - Fico : Mit invii prima possibile analisi costi in Parlamento : Roma, 12 feb., askanews, - 'Al di fuori dell'obbligo giuridico o meno del ministero, i documenti vanno sottoposti il prima possibile alle aule parlamentari. Questo è da sempre il mio intento e la mia ...

Non solo quando chiamarono Fico al femminile : le freddure in Parlamento (e l'atroce scivolone su Renzi) : Benjamin Disraeli, primo ministro conservatore e massimo esponente dell' imperialismo britannico, in un acceso dibattito parlamentare di metà Ottocento, così apostrofò un oppositore: «Onorevole collega ella può vantarsi di aver commesso praticamente tutti i reati contemplati dal nostro codice penale