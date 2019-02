Etna | continua emissione di cenere | chiusi settori spazio aereo di Catania

Terremoto continua a tremare l' Etna - torna la paura a Catania e dintorni : Stromboli, vulcano italiano ignorato da tanti, ma è tra più attivi al Mondo Lo sciame sismico scuote l'area etnea. Due terremoti si sono verificati nel primo pomeriggio, intorno alle 15, con epicentro in prossimità dei territori di Ragalna e Biancavilla. La prima scossa ...

L’ Etna innevato riprende a fumare : cenere sul catanese - mentre continua lo sciame sismico : L'Etna ha ripreso a fumare , lanciando sul catanese una pioggia di cenere e lava, che si è andata a unire alla neve che pure è caduta copiosa sul valcano, regalando ai cittadini uno spettacolo emozionante. Intanto, la terra ha ripreso a tremare: questa mattina un sisma di magnitudo 2.8 si è registrato a nord di Ragalna, ma non ci sono danni. continua a leggere

Terremoto - continua lo sciame sismico sull’ Etna : scossa tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia : continua lo sciame sismico sull’Etna: alle 08:55 di stamattina, una scossa di magnitudo 2.8 ad appena 4.0km di profondità ha colpito il versante meridionale del vulcano, tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia . La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato ulteriori danni rispetto allo scenario già cagionato dalle scosse delle scorse settimane. L'articolo Terremoto , continua lo sciame sismico sull’Etna: scossa ...

Continua la paura per l'Etna : nuovo sciame sismico : Continua a tremare la terra in Sicilia. Da ieri sera L'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse nell'area dell'Etna. La più forte questa mattina all'alba. Alle ore 5.10 c'è stata una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a 7 chilometri da Regalna, un piccolo Comune di tremila abitanti in provincia di Catania.Proprio ieri, dopo il sisma del 26 dicembre scorso che ha colpito alcuni paesi ai piedi ...