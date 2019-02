Zonta club Cuneo | Ma Te' Matiche | una chiacchierata per conoscere le donne

targatocn

: Nella Sala Consiliare del Comune di Rapallo si è tenuta la conferenza organizzata dai Club Zonta Portofino Tigullio… - focaccetta : Nella Sala Consiliare del Comune di Rapallo si è tenuta la conferenza organizzata dai Club Zonta Portofino Tigullio… - LidoPellestrina : grazie a Zonta Club Venezia Zonta International per essere state con noi attraverso le sapienti parole e i contribu… - dialessandria : Solidarietà tra ragazzi promossa da Zonta Club #Alessandria col torneo di biliardino -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) ...è stata portatrice non si è mai spenta - continua la professoressa - e molte altre scienziate hanno dedicato la propria vita al fine di non perpetuare una discriminazione dannosa per la scienza e per ...