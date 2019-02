Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : in Finale Danimarca-Germania 3-0. Festa grande a Copenaghen : Si è appena conclusa a Copenaghen la finalissima degli European Mixed Team Championships di Badminton: come ampiamente previsto è stata la Danimarca a vincere il titolo continentale davanti al pubblico di casa, spazzando via la Germania, battuta 3-0. Sfide senza storia sia nel doppio misto che nei due singolari, con i teutonici incapaci di creare grattacapi ai danesi. Di seguito tutti i risultati della finalissima: Danimarca-Germania ...

Badminton - European Mixed Team Championships 2019 : la Finale sarà Danimarca-Germania. Sconfitte Olanda e Russia : Si sono appena concluse a Copenaghen le semifinali degli European Mixed Team Championships di Badminton: la sfida per il titolo continentale, in programma domani, sarà tra Danimarca e Germania. Nella prima semifinale i tedeschi si sono vendicati dell’esito nella sfida della fase a gironi contro i russi e l’hanno spuntata per 3-1, mentre nel secondo confronto la favoritissima Danimarca ha superato senza problemi per 3-0 ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia e Civitanova ai quarti di Finale da teste di serie. Modena si qualifica se… : tutte le combinazioni : Perugia e Civitanova si sono già qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, le due compagini hanno vinto le prime cinque partite della fase a gironi e sono certe del primo posto nei rispettivi raggruppamenti: i Block Devils e la Lube non hanno avuto alcuna incertezza e hanno sbaragliato l’intera concorrenza con grande autorevolezza, chiudendo così la pratica con un turno d’anticipo. E non finisce ...

Finale Champions League 2019 : data - stadio e dove si gioca : Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca Finale Champions League 2018 2019: stadio e dove si gioca La Finale Champions League, giunta alla 64esima edizione (27esima con la formula attuale) si giocherà il 1 Giugno 2019. Designato ad ospitare tale evento è lo stadio “ Wanda Metropolitano”, inaugurato nel 2017. Lo stadio dell’ Atletico Madrid ha battuto la concorrenza dell’ “ Olympic Stadium” di Baku, in Azerbaigian, che sarà ...

Pallone Finale Champions League 2019 : colore e caratteristiche : Pallone finale Champions League 2019: colore e caratteristiche finale Champions League, ecco il Pallone L’Adidas ha recentemente annunciato quale sarà il Pallone ufficiale della finale di Champions League 2019. La palla si chiamerà “Madrid finale 19“ proprio in onore della capitale spagnola. Città che ospiterà l’evento al Wanda Metropolitano, nuovo stadio di proprietà dell’Atletico Madrid e subito chiamato ad ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla Finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di Finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla Finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Champions League - i risultati delle partite degli ottavi di Finale giocate oggi : Champions League – Si sono concluse altre due importanti match. Si tratta di gare valide per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria della Roma nella giornata di ieri in casa contro il Porto per 2-1, dove si è vista soprattutto la straordinaria doppietta di Nicolò Zaniolo, e il successo esterno del Psg contro il […] L'articolo Champions League, i risultati delle partite degli ottavi di finale giocate oggi proviene ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova espugna Modena - Lube scatenata ai quarti di Finale. Canarini quasi eliminati : Civitanova batte Modena per 3-1 (25-27; 28-26; 25-23; 25-21) e il risultato del derby italiano ha un significato ben preciso per quanto riguarda la Champions League 2019 di Volley maschile: i Cucinieri, già certi del primo posto nella Pool B e della qualificazione ai quarti di finale, saranno anche testa di serie nel sorteggio del primo turno a eliminazione diretta mentre i Canarini sono praticamente eliminati dalla massima competizione ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia straripante - espugnata Mosca. Block Devils ai quarti di Finale! : Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, i Block Devils hanno sconfitto la Dinamo Mosca per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-23) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool E che vale il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I rossoneri, che domenica sera hanno alzato al cielo la Coppa Italia, hanno sofferto tantissimo di fronte al pubblico dello ...