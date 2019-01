Roma | respinto dalla discoteca lancia l' auto contro la gente in fila

Roma - ubriaco respinto dalla discoteca Qube investe i buttafuori con l'auto. Il video impressionante : Un uomo ubriaco a bordo della sua auto, una Mercedes classe B, ha investito due buttafuori della discoteca Qube dopo una lite: i bodyguard gli avevano negato l'ingresso al locale in via di...

