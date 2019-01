Supergirl 4 | Kara ' perde' Alex mentre Lena continua a tenere segrete le sue ricerche

Blastingnews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Gaiamakesitshin : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - haylisjah : @martlinskiss kara e monel de supergirl - conteovunque : RT @melwoodftsashay: Ora che Alex non sa più che Kara è Supergirl nulla ha più senso. Mi viene da piangere, Alex è stato il motivo per cui… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Negli Stati Uniti sta andando in onda su The CW la quarta stagione di. La serie è tornata sugli schermi americani il 20 gennaio, dopo la pausa natalizia, con il decimo episodio, in cuiha dovuto far fronte a due minacce: un attacco alieno e il colonnello Haley che vuole scoprire l'identità die rivelarlo al mondo. Per impedire ciòha dovuto accettare di 're'. In realtà la giovane non è morta, ma per proteggere la sorella, ha accettato di farsi cancellare la memoria da J'onn, quella parte in cui conosce i poteri di. Intanto,Luthorad essere amica della protagonista, ma nasconde le sue capacità di scienziata e gli esperimenti fatti.non avrà più lo stesso rapporto con la sorella La settimana scorsaha affrontato due situazioni che si erano già prospettate nell'episodio andato in onda a dicembre prima del ...