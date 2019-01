Le cinque strade che portano alla pensione prima dei 60 anni | tra cui isopensione e Rita

Blastingnews

: RT @EffeBarbieri: Non solo quota 100: ecco cinque strde per andare in pensione prima dei 60 anni - Vito_Trecarichi : RT @EffeBarbieri: Non solo quota 100: ecco cinque strde per andare in pensione prima dei 60 anni - EffeBarbieri : Non solo quota 100: ecco cinque strde per andare in pensione prima dei 60 anni - vago_poeta : L’amore è così, amici, ve lo dico io che sono stata la madre di tutti i poeti. L’amore è così, l’argot è così, le s… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il decreto sulle pensioni, che l’altro ieri è stato bollinato dRagioneria Generale dello Stato e che dalle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale la settimana prossima,rga le possibili vie di uscita dal lavoro. Infatti, con quota 100 e opzione donna, oltre naturalmenteconferma dell’Ape sociale, il sistema adesso prevede molte possibili alternative concesse ai lavoratori per anticipare la. Quota 100 per esempio, consente l’uscita fin dai 62, cioè ben 5di quanto prevede il sistema con ladi vecchiaia salita a 67dallo scorso primo di gennaio. Il famoso ed autorevole quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo di approfondimento sul capitolo previdenziale che mette in risalto le varie possibilità di anticipo che adesso potranno essere sfruttate anchedei 60di età. Secondo il ...