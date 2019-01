repubblica

: Migranti, il Pd aderisce all'appello di #Manconi per una commissione di inchiesta sulle stragi in mar #Mediterraneo… - Alien1it : Migranti, il Pd aderisce all'appello di #Manconi per una commissione di inchiesta sulle stragi in mar #Mediterraneo… - rep_palermo : Migranti, il Pd aderisce all'appello di Manconi per una commissione di inchiesta sulle stragi in mare - pimma77 : Migranti, il Pd (responsabile di migliaia di morti nel Mediterraneo) aderisce all'appello di Manconi per una commis… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Di fronte alla tragedia che in questi giorni si sta consumando nelle acque del Mediterraneo speriamo che nessuna forza politica si tiri fuori da una analisi seria delle cause, che il governo non si ...