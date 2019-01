Scuola, sostegno: ‘la legge di Bilancio 2019 prevede sostanziali tagli’

scuolainforma

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il PD attacca nuovamente ladidel Governo giallo-verde facendo un appunto proprio sulnellae sui tagli che essa. La senatrice Vanna Iori, capogruppo del Pd alla Commissione Istruzione del Senato, dice che ‘ il taglio ammonta a 73 milioni per ile a 230 milioni per il 2020′. Quali sono le conseguenze? “Questo implica l’impossibilità di assumere gli oltre 40.000 insegnanti specializzati promessi dal governo e vengono penalizzati i 245.500 alunni e studenti con disabilità, che non troveranno nellaadeguata risposta ai loro bisogni”.Insegnanti diLa Iori fa notare che sebbene Marco Bussetti pare puntare sue integrazione, e sebbene preveda la formazione di 40 mila insegnanti in 3 anni, questa esigenza viene negata dai tagli della LdB. Il ministro, dal canto suo, ha replicato: ...