Con i droni a caccia di inquinanti sui tetti delle abitazioni

Addio al "megadirettore" Paolo Paoloni - Con Fantozzi fu il simbolo dei "padroni" : 'Voci, caro Fantozzi, messe in giro dalla propaganda sovversiva'. A volte bastano poche inquadrature e qualche battuta a consacrare un mito cinematografico, uno di quei simboli che entrano nel ...

L’allarme dell’intelligence Usa : “L’Isis vuole attaccare Con i droni” : Dopo Gatwick, è toccato a Heathrow. Il principale aeroporto londinese è stato bloccato per quasi due ore ieri pomeriggio, a causa dell’avvistamento di droni vicini alla pista che potevano mettere a rischio la sicurezza dei voli. ...

Dakar 2019 - risultati seConda tappa camion e quad : Nikolaev e Cavigliasso si Confermano padroni : Si è conclusa la seconda tappa della Dakar 2019 anche per quanto riguarda camion, quad e SxS. La frazione odierna tra Pisco e San Juan de Marcona si è rivelata particolarmente insidiosa, i piloti si sono cimentati su un terreno sabbioso caratterizzato dalle meravigliose dune che costeggiano l’Oceano Pacifico. Vediamo nel dettaglio come si è sviluppata la gara. camion – Ennesimo show del russo Eduard Nikolaev che ha replicato il ...

Consegne Con i droni disturbano i vicini : I droni, nelle intenzioni delle aziende che ci stanno scommettendo, sono destinati a rivoluzionare il mondo delle Consegne, velocizzandone i tempi e riducendone i costi. Ma al momento, scrive il Wsj, ...

Gatwick - droni : 50.000 sterline a chi Contribuirà a far arrestare i responsabili : Teleborsa, - 50.000 sterline: questa la cifra messa sul piatto dalla direzione dell'aeroporto di Gatwick destinate a chi sarà in grado di aiutare la polizia ad arrestare i manovratori, ancora ...

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al Confine Con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

Real Madrid-Al-Ain - Finale Mondiale per Club 2018 : i favoriti “blancos” si giocano il titolo iridato Contro i sorprendenti padroni di casa campioni emiratini : È giunto il momento della Finale: dopo nove giorni di scontri a eliminazione diretta sono rimaste in corsa per il Mondiale per Club 2018 solo Real Madrid e Al-Ain, che si affronteranno alle ore 17.30 ad Abu Dhabi nella finalissima. Le due compagini sono arrivate all’atto conclusivo con un percorso ed una storia completamente diverse, con gli spagnoli campioni d’Europa in carica ed i padroni di casa qualificati al torneo in qualità di ...

A Vanuatu Consegnano i vaccini coi droni : Servirà a migliorare le coperture vaccinali e risparmiare lunghi e costosi spostamenti, a costo di evitare rinasca il "culto del cargo"

Il gusto di stare bene - Consigli e ricette per mangiare meglio e vivere in forma grazie a Moreno Cedroni e Antonio Moschetta : Una sorta di manuale che attraversa - con le cognizioni scientifiche della nutrigenomica, scienza che studia i rapporti tra alimentazione e Dna - cosa è giusto mangiare, qualità e quantità, alimenti ...

Rugby – Arca Gualerzi Parma ko Contro Civitavecchia : i padroni di casa metto in discussione l’arbitraggio : Arca Gualerzi Amatori Parma ko 18-23 contro Civitavecchia Centumcellae: i padroni di casa mettono in discussione l’arbitraggio della gara Soltanto un metro arbitrale a senso unico per tutti gli 80 minuti nega all’Arca Gualerzi Amatori la possibilità di realizzare il colpaccio contro l’imbattuto Civitavecchia nell’ultima gara del 2018. 23 a 18 per i laziali il risultato finale con l’Amatori Parma che riesce a conquistare il ...

Young Boys-Juventus LIVE : padroni di casa vicini al gol Con Hoarau : 18′ – Hoarau! Risponde lo Young Boys: l’ex Psg in girata viene murato in corner da Rugani. 15′ – Ancora Ronaldo! Il bianconero si gira e salta Lauper, ma poi incrocia troppo col destro e il pallone finisce fuori. 13′ – Ronaldo! Gran palla di Douglas Costa per il portoghese, che però perde il tempo e non riesce a battere il portiere dei padroni di casa. CR7 ci riprova con un pallonetto ma Camara ...

