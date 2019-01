Nike Adapt BB | le scarpe auto allaccianti che si regolano con l’app

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)ha annunciato ufficialmente leBB, le nuovesportive tecnologiche, che secondo la promessa del produttore “prendono vita non appena si indossano”. Le peculiarità che le distinguono dalle comunisportive sono molte, a cominciare dal fatto che si allacciano da sole. Poi, che la regolazione dei lacci può avvenire tramite l’app per smartphone, che comunica via Bluetooth.Il protagonista è l’Electricable Reaction Lacing, un motore piccolo e leggero inserito nell’intersuola della scarpa. Il suo compito è di agire sull’elettronica di allacciatura per stringere o allentare i lacci, in modo da offrire a chi le indossa la calzata più confortevole possibile. La prima volta che s’indossano, questesi stringerannomaticamente in una calzata pre-programmata. Potete intervenire toccando il pulsante di ...