Anticipazioni ' Il Segreto' dal 21 gennaio | Antolina aspetta un figlio

Anticipazioni Il Segreto : Antolina tenta di uccidere Elsa : Arriva una brutta notizia per i fan dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”. Le Anticipazioni ci dicono che dopo il decesso di Amancio (Jaime Pujol), il quale morirà per mano della crudele Antolina (Maria Lima), un altro personaggio si troverà in pericolo di vita. Si tratta di Elsa Laguna (Alejandra Meco), che purtroppo rischierà di essere uccisa dalla sua rivale in amore. In particolare la moglie del carpentiere Isaac Guerrero ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : l’uscita di scena definitiva di Gonzalo Castro : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato all'appassionante soap opera spagnola “Il Segreto”, prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Purtroppo, arriva una notizia che sicuramente dispiacerà a tutti coloro che seguono le vicende di questo sceneggiato, sin dal suo esordio. Le Anticipazioni ci dicono, infatti, che Gonzalo Castro (Jordi Coll) è uscito di scena in modo definitivo, in quanto, dopo essersi riaffacciato a Puente ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 15 gennaio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo le Anticipazioni dei due episodi.

Il segreto : Julieta si concede a Prudencio - Anticipazioni trama puntata martedì 15 gennaio : Ancora una volta, torna in prima serata Il segreto, la soap opera di produzione spagnola che va in onda sulle reti Mediaset. Anche questa settimana, il serial ripropone il suo consueto appuntamento del dopocena su ReteQuattro: la nuova puntata è in onda martedì 15 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita : oggi tornano in prima serata su Rete 4 : In arrivo piacevoli conferme per i telespettatori de Il Segreto e di Una Vita, che oggi 15 gennaio potranno seguire una nuova puntata serale in onda su Rete 4. Visti i buoni ascolti delle scorse settimane, infatti, Mediaset ha deciso di confermare anche tale appuntamento per le due telenovelas spagnole, tradizionalmente in onda nel pomeriggio di Canale 5. Aprirà la serata Il Segreto, in onda a partire dalle ore 21:25 appena al termine della ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanale telenovela Il SEGRETO da domenica 20 a venerdì 25 gennaio 2019: Marcela lascia intendere a Elsa che Antolina potrebbe stare stare soffrendo per amore. La Laguna, dopo vari ragionamenti, chiede proprio ad Antolina se sia successo qualcosa tra lei e Isaac. Raimundo chiede a Julieta se si sia resa conto degli strani vuoti di memoria di Fernando. Grazie alla pista fornita da Irene, Adela scopre che anche Leticia, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 15 gennaio 2019 (pomeriggio e prima serata): Onesimo e Hipolito cercano un presentatore per la radio, attraverso dei provini. Carmelo è sempre più in ansia per le lettere anonime che Adela continua a ricevere e vorrebbe procurare alla moglie una scorta armata; lei però non vuole. Julieta sorprende Prudencio con audaci avance e si concede a lui… Isaac chiede ad Antolina di parlare e le domanda di ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccia di morte Prudencio : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni su canale 5 alle 16,15 circa ed il martedì sera alle 21, 25 su Rete 4. Nel corso delle puntate delle prossime settimane, Julieta cercherà di indagare sempre più a fondo sulla morte del suo amato Saul e, anche grazie all'aiuto di Fernando che è estraneo ai fatti, comprenderà che il vero colpevole dell'omicidio è Prudencio. Da quel momento in poi, la giovane ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina scopre di essere incinta e inscena il suicidio : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Da un paio di settimane lo sceneggiato va in onda anche la domenica pomeriggio con degli ascolti poco soddisfacenti. Tuttavia, dopo l'uscita di Emilia ed Alfonso Castaneda, a Puente Viejo sono arrivati tre nuovi personaggi: stiamo parlando di Isaac, Antolina e successivamente anche Elsa. Stando alle Anticipazioni, l'ex cameriera organizzerà un piano per ...