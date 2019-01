Se evadi ti premio | ma se lo fai per avere il reddito di cittadinanza ti mando in galera

huffingtonpost

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il linguaggio con cui nel dibattito pubblico ci si riferisce ai futuri beneficiari deldi(RdC) diventa sempre più insopportabile e umiliante. Persone dedite a passare i loro giorni sul divano. Persone le cui spese devono essere attentamente e costantemente monitorate, se no chissà che cosa combinano. Furbetti, approfittatori, imbroglioni.Questo atteggiamento di diffidenza e di stigma raggiunge il suo apice nelle bozze del decreto suldiche dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri in settimana. In esso si introduce una norma penale speciale secondo cui:"Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio economico, con dolo, fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni a fini ISEE o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, di cui altrimenti non ...