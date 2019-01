Il senso delle scimmie per il denaro

Nell'hub We Gil a Trastevere va in scena il Syntart - il festival delle esperienze sensoriali : ... con il coordinamento artistico di Elina Pellegrini, per sperimentare nuove sensazioni attraverso l'ibridazione dei linguaggi artistici e la messa in scena di spettacoli multidisciplinari. ' Da anni ...

Bonino al M5s : «Manovra farlocca. Non avete il senso delle istituzioni» : Protagonista di molte battaglie civili nelle file dei radicali, nel 2011 è l'unica italiana inclusa dalla rivista statunitense Newsweek nell'elenco delle '150 donne che muovono il mondo'.

Manovra - Bonino : "Parlamento umiliato. Nessun senso delle istituzioni" - : La senatrice di +Europa durante la discussione sulla legge di bilancio a Palazzo Madama ha attaccato duramente la maggioranza: "Voi passate addosso alle istituzioni come rulli compressori". Ha poi ...

Il battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Poi aggiunge : “Mi difendo da sola” : Emma Bonino si rivolge ai banchi del Movimento 5 Stelle oggi al Senato durante la discussione generale sulla legge di bilancio: "Non avete il senso delle istituzioni, mi difendo da sola".

Manovra - battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Bagarre in Aula : “Mi difendo da sola” : “Che il Parlamento sia ridotto quasi a una farsa non è un trofeo di cui andare orgogliosi, ma una ferita grave a tutti, alla democrazia e al Paese”. Lo ha detto Emma Bonino (+Europa) in un passaggio di un vibrante intervento sulla Manovra economica in un’Aula di palazzo Madama alle prese con una discussione su una legge di bilancio che di fatto ancora non c’è, visto che il maxi emendamento del governo arriverà ...

Rai - Di Maio : “Esiste un caso Fazio. Bisogna affrontare tema delle retribuzioni. Serve buon senso” : “Se c’è un caso Fazio in Rai? Certo”. Luigi Di Maio, sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema già più volte discusso del compenso del conduttore tv: “Auspico che il prima possibile si possa ricostruire un po’ di buonsenso rispetto alle retribuzioni, ma ovviamente – aggiunge il ministro Di Maio – non sta a me affrontare questa questione, ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - gli alfieri e le ultime cartucce. Il senso delle partite decisive : Ora che anche l’undicesima partita è terminata patta, la speranza di tutti gli appassionati di Scacchi è una: che Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non ripetano quello che accadde nel 2016, nella dodicesima partita tra il norvegese e il russo Sergej Karjakin. Sul punteggio di 5,5 pari, il match di New York si era portato a un ultimo incontro del quale le prospettive non erano chiare. A renderle ben presto palesi ci pensarono i due ...

Walter Nudo - la ex : ‘Stravolto il senso delle mie parole. Abbiamo fatto sacrifici insieme per i figli’ : Walter Nudo non è stato un padre assente e nemmeno poco presente economicamente: lo chiarisce Tatiana Tassara, ex compagna dell’attore che attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip (e si è scampato l’eliminazione nella dodicesima puntata). Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la madre dei figli di Nudo, Elvis e Martin (che sono stati protagonisti di una sorpresa che ha fatto commuovere l’attore ...

Walter Nudo - parla la ex : ‘Stravolto il senso delle mie parole. Abbiamo fatto sacrifici per i nostri figli’ : Walter Nudo non è stato un padre assente e nemmeno poco presente economicamente: lo chiarisce Tatiana Tassara, ex compagna dell’attore che attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip (e si è scampato l’eliminazione nella dodicesima puntata). Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la madre dei figli di Nudo, Elvis e Martin (che sono stati protagonisti di una sorpresa che ha fatto commuovere l’attore ...