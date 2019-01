Batteria Samsung Galaxy S9 e S9 Plus super con Android 9 Pie ma prestazioni limitate?

Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una Batteria da 3.100 mAh : La versine più economica di Samsung Galaxy S10, che potrebbe chiamarsi Lite, dovrebbe poter contare su una batteria da 3.100 mAh. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria da 3.100 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M30 potrebbe avere una Batteria da 5.000 mAh : Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il Samsung Galaxy M30 potrà contare su una super batteria da ben 5.000 mAh. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy M30 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M10 : lo smartphone entry-level con display da 6 pollici e Batteria da 3 - 400 mAh ottiene la certificazione FCC : Galaxy M è la nuova gamma di smartphone firmati da Samsung. Secondo le prime indiscrezioni, i primi tre modelli, M10, M20 e M30, […] L'articolo Samsung Galaxy M10: lo smartphone entry-level con display da 6 pollici e batteria da 3,400 mAh ottiene la certificazione FCC proviene da TuttoAndroid.

Già scricchiola la Batteria del Samsung Galaxy S9 con Android Pie : news poco incoraggianti : Ancora non risulta disponibile su larga scala, qui in Italia, l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9, ma dopo aver preso atto di alcune rinunce software da parte del produttore coreano (qui trovate qualche altro dettaglio in merito), oggi 29 dicembre occorre fare i conti con una notizia non proprio incoraggiante per il pubblico di casa nostra. Il primo bilancio, in ...

Bilancio preliminare per il Samsung Galaxy S7 con la patch di dicembre : tenuta e Batteria : La settimana di Natale è stata caratterizzata dal rilascio dell'aggiornamento di dicembre per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S7, in riferimento in primis alla versione no brand e a quella marchiata Vodafone. Come vanno le cose a poco più di sette giorni dalle prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di fare questo step? Nelle ultime ore ho avuto modo di raccogliere alcuni feedback, al punto da poter tracciare con ...

Durerà più a lungo la Batteria sui Samsung Galaxy con Android Pie : suggerimenti in arrivo : Una vigilia di Natale decisamente ricca di novità per chi dispone di un Samsung Galaxy di ultima generazione, con un particolare riferimento a coloro che sono in attesa di ricevere l'aggiornamento contenente Android Pie e la recentissima interfaccia One UI. Il motivo? Proprio in mattinata vi abbiamo riportato sulle nostre pagine l'avvio della distribuzione del pacchetto software via OTA per il Samsung Galaxy S9, con la potenziale svolta ormai ...

Samsung Galaxy S9 e Note 9 - arriva dalla beta One UI la Batteria Adattiva : Dal momento che la Samsung è un marchio che non offre buone prestazioni in fatto di autonomia per quanto riguarda la Batteria, gli ingegneri della nota società sudcoreana hanno messo a punto la Batteria Adattiva anche nella versione beta dell'ultimo aggiornamento appena arrivato dalla versione beta 'One UI'. Questa versione era finora sprovvista di questa funzione. Samsung offre una maggiore autonomia per alcuni dispositivi La nota azienda ...

Ennesima diavoleria sui Samsung Galaxy con Android Pie : Batteria mai così ottimizzata : Ci saranno tante novità davvero interessanti sui Samsung Galaxy nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento Android Pie, oltre a quello della nuova interfaccia One UI. Proprio ieri abbiamo condiviso con voi un punto della situazione, in modo tale da introdurre il discorso su qualche altra funzione, ma oggi 20 dicembre occorre tornare su un argomento che sta particolarmente a cuore al pubblico. Tramite l'ultimissima beta resa pubblica per ...

La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) : L'ultimo aggiornamento per la One UI di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 contiene Batteria Adattiva, una delle funzioni caratterizzanti di Android 9 Pie L'articolo La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) proviene da TuttoAndroid.

La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) : L'ultimo aggiornamento per la One UI di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 contiene Batteria Adattiva, una delle funzioni caratterizzanti di Android 9 Pie L'articolo La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 aumentare la durata della Batteria : Scopri come aumentare la durata della batteria del Samsung Galaxy Note 9. Allungare la vita della batteria del telefono Samsung ecco come fare.

Lo smartphone pieghevole di Samsung con una grossa Batteria e un prezzo pazzesco : Negli ultimi giorni i rumor relativi alla famiglia Galaxy S10 hanno tenuto banco, relegando in secondo piano lo smartphone pieghevole di Samsung, protagonista oggi di nuove indiscrezioni. L'articolo Lo smartphone pieghevole di Samsung con una grossa batteria e un prezzo pazzesco proviene da TuttoAndroid.

Spinta alla Batteria per il Samsung Galaxy S8 e chiarimenti sull’aggiornamento di dicembre : Ci sono alcuni riscontri particolarmente significativi che oggi 13 dicembre possiamo prendere in esame per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che lo smartphone è stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento di dicembre. Dopo alcune informazioni preliminari condivise un paio di giorni fa in questa direzione (qui trovate ulteriori novità a tal proposito), stavolta credo sia utile concentrarsi sugli ...

Si rivede la luce con il Samsung Galaxy S7 e la sua Batteria dopo la patch di novembre : C'è uno smartphone come il Samsung Galaxy S7 che a quasi tre anni dal suo lancio sul mercato risulta essere ancora molto popolare qui in Italia. A distanza di una settimana scarsa dalla distribuzione dell'aggiornamento di novembre per la versione del device più popolare qui da noi, come forse ricorderete tramite il nostro articolo del 4 dicembre, occorre assolutamente fare il punto della situazione su uno degli aspetti che sta maggiormente a ...