scuolainforma

: Permessi docenti di ruolo e precari - scuolainforma : Permessi docenti di ruolo e precari - orizzontescuola : Permessi diritto studio 150 ore: fruizione e retribuzione docenti di ruolo e non - Ass_Adida : Precari, quali permessi spettano a docenti e personale ATA - Tecnica della Scuola -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Di qualipuò usufruire il personale docente? Per ideicontinua ad applicarsi il comma 2 dell’art. 15, CCNL 2006-2009, rimasto in vigore con il nuovo CCNL scuola 2016-208. I giorni di permesso sono un diritto sancito dal contratto. Distinguiamo ora traspettanti aidie aidiNel corso di ciascun anno scolastico il personale della scuola assunto a tempo indeterminato ha diritto ai seguentiretribuiti: • partecipazione a concorsi o esami: otto giorni, compresi i giorni di viaggio; • lutto per: perdita coniuge, parenti entro il secondo grado (Parenti di primo grado: genitori e figli – Parenti di secondo grado: nonni, fratelli e nipoti ) e affini di primo grado: suoceri, nuore e generi, soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile. Sono concessi tre giorni anche non ...