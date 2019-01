Calciomercato Serie A | le bombe nella notte | colpo Samp e pazza idea del Bologna | mosse

Calciomercato Serie B : Verna va via da Cosenza - Di Piazza commenta e scatena il caos : Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ...

Serie A - i calciatori che hanno aumentato il valore di Calciomercato. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato l'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna CALCIOMERCATO LIVE, LE NOTIZIE DI GIORNATA IL TABELLONE DEL ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Calciomercato Serie C : Mancosu firma con l’Entella e ritrova Boscaglia : C’era una volta una squadra siciliana alla prima stagione assoluta in Serie B, che grazie alla sapiente guida di un allenatore poco conosciuto al grande calcio disputò un ottimo campionato, trascinata soprattutto dalle 26 reti di un centravanti cagliaritano che fu capocannoniere del torneo, come lo era stato l’anno prima in Lega Pro. Quella “volta” era l’annata 2013-2014, quella squadra era il Trapani, quell’allenatore ...

Calciomercato Serie B e Serie C : Foggia scatenato - colpi di Cremonese e valzer di attaccanti : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A, anche quello di Serie B e Serie C regala spettacolo, ecco tutte le trattative riportate dalla rosea. Cremonese scatenata, è fatta per l’arrivo di Soddimo, per l’attacco si cerca il colpaccio Ciofani. Nuovo obiettivo per la fascia del Verona, si tratta di Martella del Crotone. Il Padova torna su Renzetti, Zenga ha chiesto al Venezia Stoian, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : scatto Bologna in difesa - l’attaccante per la Samp : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, in arrivo novità importanti e trattative pronte ad essere chiuse. Si muove il Bologna, come riporta la rosea il club rossoblu continua a spingere per l’esterno Spinazzola ma la situazione è molto complicata per la volontà della Juventus di cedere l’ex Atalanta, fiducia per l’arrivo di Basta, il nome giusto per il ruolo di ...

Calciomercato Serie B : Lecce vuole il bomber - Mazzeo richiesto - Perugia e Foggia attive : Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato. Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai Calciomercato per le 19 società della Serie cadetta. Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella ...

Calciomercato Atalanta - due club di Serie A su Timothy Castagne : Calciomercato, due club interessati a Timothy Castagne: l’esterno potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio Timothy Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta nella sessione invernale di Calciomercato. L’agente del calciatore 23enne ha parlato del possibile addio da parte di Castagne al club orobico. “Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le sue caratteristiche – le parole di Ulisse ...

Calciomercato - Serie B : Brescia e Lecce cercano rinforzi in attacco : Sono 35 le reti realizzate dal Brescia In questa prima parte di stagione e 30 quelle segnate dal Lecce di Liverani. Rispettivamente Brescia e Lecce sono prima e terza in questa particolare classifica dei gol segnati nel girone d'andata di Serie B. Al secondo posto il Palermo con 31 gol all'attivo. Ciò nonostante sia i lombardi che i salentini non si accontentano di questi numeri e sono pronti a investire sul mercato proprio per rinforzare i ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter scatenata : Marotta si fionda su Robben per mettere a segno un altro colpo a parametro zero. E intanto il Cagliari chiude la trattativa per Birsa

Calciomercato Serie B e Serie C : il Verona piazza il doppio colpo - mosse di Reggina e Catania : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche i club di Serie B e Serie C regalano spettacolo e sono pronti a chiudere alcune importanti trattative, ecco il punto della rosea. Tutti pazzi dell’attaccante Ceravolo, sembra un testa a testa tra Cremonese e Benevento, importante la volontà del calciatore che dovrà decidere la migliore destinazione, nel mirino di entrambe le squadre anche il ...

Calciomercato Serie B - che asta per Ceravolo : tre club su di lui : Il Calciomercato di Serie B è già entrato nel vivo. Sono tante le società molto attive in questo periodo e si stanno creando dei veri e propri duelli per accaparrarsi alcuni giocatori importanti per la cadetteria. Tra questi, il più ricercato è senza dubbio Fabio Ceravolo, in uscita dal Parma e pronto a sposare un progetto importante in Serie B. Da una parte la Cremonese che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha proposto a ...