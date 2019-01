Cinquanta cose che forse non sapete su Schumacher

agi

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Per i 50 anni, Michaeldiventa un’App (Android e iOS): un museo virtuale del pilota simbolo della F1 che, con la sua monoposto in 3D, andrà a ritroso nel tempo, fra rombo di motori, numeri, foto, video, interviste, fino a quel drammatico 29 dicembre 2013 quand’è rimasto paralizzato per un incidente sugli sci.Ha cominciato a guidare a 4 anni, alla guida di un kart, sul circuito di Kerpen, gestito dal padre, Rolf, che gli ha costruito le prime, mini autovetture e ne ha sostenuto finanziariamente l’attività.A 12 anni ha potuto cimentarsi in pista solo con la patente lussemburghese perché in Germania la licenza dei kart parte dai 14 anni.A 18 anni, è diventato campione di kart sia tedesco che europeo, ha lasciato la scuola e ha cominciato a lavorare ...