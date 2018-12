Sci 2018 2019 | Rossignol Hero LT Ti

Il 2018 di Fabio Aru : una forma che non è mai arrivata. Il Cavaliere dei Quattro Mori coltiva la rinaScita : “C’è sempre qualcosa da imparare in tutti le situazioni, per uscire maturi e più forti di prima. Riparto dalla voglia di mettermi in gioco come sempre, ho voglia di fare bene, di correre, di andare in bici, di fare quello che mi piace. Io vado in bici perché mi piace, è una passione che è diventata lavoro: come tutti i lavori ha la sua parte difficile ma è bello perché mi piace e per la gente che mi segue“ queste le parole con cui ha chiuso ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio e Semmering 2018 : il programma delle gare dopo Natale. Orari e calendario : Buon Natale amici dello sci alpino! Oggi è tempo di scartare i regali sotto l’albero e di un sontuoso pranzo in famiglia, ma non dimenticatevi che la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è pronta a tornare! Gli atleti, infatti, saranno impegnati già da questo fine settimana, per andare a chiudere il loro 2018. Gli uomini vivranno la due giorni a tutta velocità di Bormio, con una discesa libera e un supergigante, mentre le donne saranno di ...

Le sfide vinte e perse dalla Scienza nel 2018 : (immagine: Getty Images) Un anno di transizione, questo 2018 scientifico. Alcuni timori, finora all’orizzonte, per cambiamento climatico e ingegneria genetica umana sono diventati realtà, che dall’anno prossimo dovremo essere capaci di affrontare. L’esplorazione spaziale sembra passare lentamente in mano ai soggetti privati. Ai successi in fisica e medicina si accompagnano zone oscure. Ma in generale la ricerca scientifica sembra diventare più ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Salto con gli Sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : record - statistiche e curiosità. Kamil Stoch alla caccia del tris consecutivo come Bjorn Wirkola : Si avvicina il tempo che dal 1953 tutto il mondo del Salto con gli sci aspetta: la Tournée dei 4 Trampolini. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen: tra il 30 dicembre e il 6 gennaio, a cavallo tra un anno e l’altro, sarà in questi quattro luoghi, equamente divisi tra Germania e Austria, che si scriverà un altro pezzo di storia di questo sport. Due sole volte un uomo è riuscito a portarsi a primeggiare su tutti e ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 24 dicembre 2018 : Scorpione in continua creScita - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi, 24 dicembre, Capricorno Luna contraria, Cancro Saturno opposto, Leone grande energia, gli altri segni?

Turismo in Sicilia - numeri in creScita per il Natale 2018. Ma ci sono i soliti problemi... : Boom di turisti in Sicilia per le vacanze di Natale 2018. L'isola è meta privilegiata da turisti di tutto il mondo, e gli aeroporti Siciliani in questi giorni vivono un periodo di grande traffico. A Catania mezzo milione di passeggeri , +10%, da qui al 7 Gennaio. Nello stesso periodo all'aeroporto di Palermo ...

2018 : gli eventi che hanno segnato la Scienza : Basta con le riviste a pagamento Il lancio di Plan S, una strategia radicale per trasformare le pubblicazioni scientifiche in un modello del tutto open access , ha scosso il mondo dell'editoria. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo la pausa per il Natale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna con le ultime due gare del 2018. A Semmering sono in programma un gigante ed uno slalom. La favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin, che va a caccia di un record: diventare la prima di sempre come numero di vittorie in un anno solare. Attualmente l’americana è ferma a 14 a pari merito con Marcel Hirscher, che non avrà più gare a sua disposizione. In gigante ...

