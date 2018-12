Kevin Spacey si difende da accuse di molestie e interpreta Underwood

Kevin Spacey formalmente accusato di aggressione sessuale rompe il silenzio : 'Non pagherò per ciò che non ho fatto' Video : Kevin Spacey rompe un silenzio durato un anno proprio mentre i media Usa danno la notizia che sarà formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di un ragazzo di 18 anni denunciata dalla madre,...

Il ritorno in video di Kevin Spacey a Natale - nei panni di Frank Underwood di House of Cards per difendersi dalle accuse di molestie : Alla vigilia di Natale uno strano video di Kevin Spacey è apparso online mostrando al mondo l'attore per la prima volta da quando, in seguito allo scandalo molestie che l'ha travolto, Netflix ha deciso di licenziarlo dalla produzione di House of Cards imprimendo alla sua carriera una svolta verso un declino apparentemente inarrestabile. L'attore ha postato un video di 3 minuti su YouTube lunedì 24 dicembre, ripresentandosi al pubblico e ...

Flop di House of Cards 6 - l’ultima stagione senza Kevin Spacey : Netflix ipocrita e autolesionista? : C'era da aspettarselo. senza Kevin Spacey, House of Cards 6 su Netflix è un Flop. I risultati parlano chiaro: la metà degli utenti della scorsa stagione ha deciso di non guardare l'atto finale della serie. Nel particolare, il primo degli otto episodi di House of Cards 6, in cui Claire Underwood è il nuovo presidente degli Stati Uniti, è stato visto da due milioni e 900mila spettatori contro i quattro milioni e 400mila della quinta serie. Il ...

Taron Egerton difende Kevin Spacey : "Con me mai inappropriato" : Nuove voci si ergono in merito alla bufera Kevin Spacey . L'attore che è stato accusato di molestie sessuali e allontanato -forse definitivamente- dal mondo di Hollywood, torna ad essere argomento di ...