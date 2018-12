Discoteca di Corinaldo - ci sono altri due indagati : Ci sono altri due indagati nell'inchiesta della Procura di Ancona per la calca della Discoteca Lanterna azzurra in cui morirono sei persone: si tratta di Marco Cecchini, uno dei dj del locale, figlio ...

Discoteca - ci sono altri due indagati : ANSA, - ANCONA, 20 DIC - Ci sono altri due indagati nell'inchiesta della Procura di Ancona per la calca della Discoteca Lanterna azzurra in cui morirono sei persone: si tratta di Marco Cecchini, uno ...

Strage in Discoteca - l'intercettazione a Chi l'ha Visto : 'Sono messo male - i biglietti sono di più e non bastano' : Alla discoteca di Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta c'erano più persone del consentito. Gli inquirenti stanno indagando per accertare le responsabilità della tragedia che è costata la vita a ...

Sciolta la prognosi per tre feriti della Discoteca di Corinaldo. Altri tre sono ancora in terapia intensiva : sono saliti a tre i pazienti degli Ospedali Riuniti di Ancona, rimasti feriti nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, per i quali è stata Sciolta la prognosi. Non sono più in rianimazione, ma in reparti per acuti, dove si trova anche un altro paziente con prognosi ancora riservata.Altri tre pazienti, tutti in prognosi riservata, sono ancora presso le terapie intensive: uno è in ventilazione assistita e due ...

Discoteca Corinaldo - il 17enne in difesa : "non sono colpevole"/ Ultime notizie - oggi autopsia sulle 6 vittime : Strage di Corinaldo alla Discoteca Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Sono 8 gli indagati per la strage nella Discoteca : Salgono a 8 gli indagati, tra cui un 17enne, per la strage nella discoteca del 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, dove nella notte tra venerdì e sabato Sono morti 5 minorenni e una giovane mamma. Per tutti l'ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo aggravato. La procura della Repubblica, in una affollata conferenza stampa, ha indagato i quattro proprietari dell'immobile e tre soci, di cui ...

Strage Discoteca - gli indagati sono otto : 17.00 "C'è un minorenne indagato,ma è solo un un atto dovuto.E' indagato a garanzia. La consistenza indiziaria sarà tutta da valutare".Così il procuratore per i minori delle Marche, riguardo alla tragegedia nella discoteca di Corinaldo. "E' stato chiamato in causa da 3 persone,ma in modo generico",dice.La procura per i minori procede per "omicidio preterintenzionale,lesioni dolose, lesioni colpose". La procura di Ancona procede invece "per ...

Corinaldo - le chiamate dalla Discoteca al 118 : “Correte - ci sono ragazzi schiacciati” : La tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove sei persone sono morte nella discoteca Lanterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta, raccontata dalle drammatiche telefonate arrivate al 118: "Mandate un’ambulanza, qualcuno ha spruzzato un gas urticante, non riusciamo a respirare. La mia amica ha perso i sensi e non risponde".Continua a leggere

Ancona - chi sono i morti nella Discoteca «Lanterna Azzurra» : le storie delle vittime : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nel locale a Madonna del Piano di Corinaldo. sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia

Ancona - morti in Discoteca a Corinaldo. Il gestore "Minacciato - ma io sono in regola" : tragedia , come dj in attesa del cantante trap. Al telefono dice: «Ho trovato per terra la bomboletta spray e l'ho consegnata ai carabinieri. Colpa di quel maledetto che l'ha spruzzata. È una tragedia ...

Strage di Ancona - parla il gestore della Discoteca : “Ho ricevuto minacce di morte - ma sono in regola” : “Non c’erano 1400 persone come dicono tutti. Assolutamente. Secondo me non arrivavano a mille, anzi calcolando quelli che erano fuori a fumare, dentro ce n’erano poco più di 800. E’ un locale che ha contenuto molta più gente. Era sicurissimo. Tra l’altro ho consegnato ai carabinieri i blocchetti dei biglietti venduti e quelli invenduti. Si vede subito”. A dirlo è Marco Cecchini, uno dei tre gestori della ...

Strage in Discoteca - il marito di Eleonora : «Non ce la faccio - i miei 4 figli ora sono senza mamma» : La disperazione di «Non ce la faccio a dire niente. Solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma e uno di loro prende ancora il latte. Parlerò più avanti per dire...

Morti in Discoteca - Sfera Ebbasta : "Sono addolorato" | Il cordoglio della Universal : Il cantante cancella tutti gli impegni promozionali in programma e aggiunge: "E' stupido usare lo spry al peperoncino"

Sette feriti della Discoteca italiana sono in coma artificiale - : Sette tra i più gravi feriti in seguito alla fuga precipitosa in discoteca a Corinaldo, nei pressi di Ancona, sono in stato di coma artificiale, per timore che perdano la vita, ha detto il direttore ...