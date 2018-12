Pace | congresso Mcl importante momento di confronto

Leolpolda - Boschi : “Scontro M5s-Lega? Faranno Pace e torneranno a spartirsi poltrone”. Poi taglia corto sul Congresso : In casa renziana nessuno crede all’ipotesi di una reale crisi di governo. Piuttosto, gli attriti M5s-Lega sono utilizzati per attaccare l’esecutivo gialloverde. Così, anche Maria Elena Boschi, fedelissima alla Leopolda ed ex ministra per le Riforme, si scaglia contro Salvini e Di Maio: “Allucinante una trattativa su condoni, uno fiscale al posto di uno edilizio a Ischia. Ma tornerà la pace e continueranno a spartirsi tutto ...