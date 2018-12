Una élite senza popolo e un popolo senza élite di Pietro De Sarlo

Oggi non c'è più destra e sinistra : solo le persone sono contro l'élite. I "giubbotti gialli" stanno creando Una nuova storia politica - Una nuova ideologia. - : Ma Christopher Lasch ha notato quella che si manifestaattualmente come una nuova tendenza politica : sono le élite che stanno distruggendo la cultura e il Logos Europeo Oggi . Queste nuove élite ...

Volley Club Frascati - Granati sull’ottimo inizio dell’U14 Elite : «Gruppo che è come Una famiglia» : Roma – Due partite e altrettanti successi per un totale di sei punti battendo all’esordio il Ciampino con un secco 3-0 e nel secondo turno la Roma 7 per 3-1. Un bel modo di cominciare il campionato quello dell’Under 14 Elite femminile del Volley Club Frascati. «Abbiamo una squadra valida e lo spirito è davvero quello di una famiglia – dice il martello classe 2005 Beatrice Granati – Abbiamo trovato una sintonia importante e in campo ...