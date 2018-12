' A che punto è la notte?' In attesa del Pd | D' Alema prova a riunire i pezzi della

[Il punto] Il Quantitative easing finisce ma Draghi non abbandona l'Italia. Ecco perché : Il lato positivo è che resta nelle mani della Bce un'altra cartuccia da sparare nel caso l'Europa dovesse trovarsi alle prese con una nuova crisi finanziaria o con un rallentamento dell'economia ...

I tratti caratteriali possono essere ereditati dai genitori - e fino a che punto? : Il carattere può essere ereditario? Quali sono i fattori genetici che influenzano il comportamento dei bambini? In realtà la scienza spiega l'ereditarietà di tratti caratteriali, oltre che biologici in senso stretto, dai propri genitori Il carattere può essere ereditario? La Behavioural Genetics studia il comportamento, e ...

DIRETTA LUCcheSE PRO VERCELLI/ Risultato finale 1-1 - info streaming : Morra e Bortolussi - un punto a testa : DIRETTA LUCCHESE Pro VERCELLI, streaming video e tv: al Porta Elisa si affrontano due formazioni che sono reduci da risultati altalenanti.

A che punto siamo col braccio di ferro Italia-Ue sulla manovra? : (Foto: Filippo Attili/Lapresse) Settanta giorni dopo i festeggiamenti dal balcone di Palazzo Chigi per l’intesa trovata in Consiglio dei ministri sui saldi della manovra, la missione europea del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia Giovanni Tria – a Bruxelles per trattare con le massime autorità comunitarie Jean-Claude Junker e Valdis Dombrovskis – ha riscritto la storia recente del governo del cambiamento, ...

La sfida di passione e tenacia per inseguire il suo sogno : "È che devo farcela. Punto!" : Ma masticava la politica con competenza e passione: appoggiava il link di un suo colloquio con l'ex ministro Kyenge e articoli scritti su una sequela di blog. 'Immoderati' si chiamava un sito sul ...

[Il punto] Ecco le modifiche alla legge di Bilancio che l'Europa chiede all'Italia : Procede a ritmo serrato e nell'ombra il confronto tra la Commissione europea e il governo italiano sulla legge di Bilancio. Bruxelles ha presentato a Roma la lista delle modifiche da apportare alla ...

A che punto siamo con il modem libero Vodafone - TIM - Wind Tre e Tiscali : prime guide alla configurazione : Dallo scorso 1 dicembre è in vigore la delibera AGCOM n.348/18/CONS per il modem libero. In parole semplici, tutti i clienti Vodafone, TIM, Wind Tre, Tiscali o di altro operatore, possono beneficiare del servizio di connessione di rete ma non per forza di cose devono acquistare, a rate o in una soluzione unica, il router del brand di riferimento. Nessuna imposizione dunque e spazio all'iniziativa personale e autonoma. Ma a che punto siamo per ...

Genoa-Spal si dividono la posta in palio : Prandelli strappa un punto giocando in 10 per 80 minuti - che battaglia a Marassi : Genoa-Spal, Prandelli all’esordio sulla panchina del Grifone strappa un punto nonostante l’inferiorità numerica prolungata Genoa-Spal, la prima di Prandelli sulla panchina del Grifone è terminata in pareggio. Un 1-1 giusto per quanto visto in campo nei novanta minuti, condizionato inevitabilmente dall’episodio che ha cambiato l’incontro. L’arbitro Pasqua infatti, dopo soli 10 minuti di gioco, ha espulso ...

PUNTI DI RIFERIMENTO Piero Ridolfo : 'Sono a favore di tutto ciò che crea indotto e fa girare l'economia'. Agricoltura e il turismo sostenibile sono un punto di partenza : " sono a favore di tutto ciò che crea indotto e fa girare l'economia . Sarebbe opportuno potenziare il turismo delle zone interne senza creare alcuna antitesi con quello delle coste nel pieno ...

[Il punto] Sondaggio shock sullo spread : ecco quanti sono gli italiani che sanno cosa sia : Lo spread e il pane Un aumento incontrollato dello spread può mandare a rotoli non solo un governo, indipendentemente dal suo colore, ma la stessa economia italiana. Alla luce di questo appare ...

Naomi Osaka applaude coach Bajin : “persona splendida e punto di riferimento - abbiamo un rapporto che…” : Naomi Osaka dà il merito della sua crescita a coach Sascha Bajin: la tennista giapponese esalta il lavoro del suo allenatore e il rapporto instauratosi fra i due Il 2018 è stato l’anno di Naomi Osaka. La giovane tennista giapponese ha avuto un’evoluzione pazzesca, risultando una delle migliori tenniste del circuito. Osaka ha mostrato un po’ del suo potenziale, portando il suo tennis ad un livello superiore che, in un ...

Nuovo passo verso i pagamenti con WhatsApp : a che punto siamo? : I pagamenti con WhatsApp non sono affatto una chimera. Stiamo parlando della possibilità di trasferire denaro tra utenti comuni e non tra profili business e l'applicazione di messaggistica sta andando veloce verso questa direzione con una serie di step successivi. L'ultimo della serie, è stato appena riferito dall'informatore WABetaInfo che ci indica come lo sbarco della funzione sia prossimo in an'area specifica del globo. La prima ...

Calciomercato Milan - il punto sulle tante trattative in ballo col chelsea : Calciomercato Milan, il club rossonero sta instaurando un rapporto serrato con il Chelsea che potrebbe coinvolgere diversi calciatori già a gennaio Calciomercato Milan, rossoneri attivissimi in queste ore. Per forza di cose Leonardo e Maldini dovranno operare in maniera copiosa sul mercato, i tanti infortuni di lunga durata che hanno colpito la rosa di Gattuso, costringono la società a metter mano al portafogli. Per mantenere il 4° posto ...

COP24 sui cambiamenti climatici - “il mondo è ad un crocevia” : ecco a che punto siamo con il riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...