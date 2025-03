Sololaroma.it - Pagelle Roma-Como 2-1, Dovbyk completa la rimonta: a breve le parole dei protagonisti LIVE

Pochi istanti al fischio d’inizio della sfida trache si disputerà allo Stadio Olimpico con tre punti molto importanti in palio per la formazione di Claudio Ranieri. Servirà infatti trovare un nuovo successo per continuare la striscia positiva e rispondere anche alle vittorie di Bologna e Fiorentina. Segui la diretta scritta della sfida con noi.12 minuti fa2 Marzo 2025 19:51 19:51Svilar: 5.5 Rischia di combinarla grossa sull’uscita a vuoto del primo tempo che ha favorito il colpo di testa di Kempf.Mancini: 5.5 Perdemente Da Cunha in occasione dell’1-0 del.Ndicka: 6 Attento e preciso, ma nulla di più.Celik: 5.5 Spesso in ritardo quando si tratta di accorciare sull’uomo, si lascia superare diverse volte, lasciando scoperta la linea difensiva giallorossa (dal 74’ Rensch: 6.