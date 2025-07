Tempesta sul corso anti polizia

Una vera e propria tempesta si abbatte sul corso anti-polizia in un momento in cui la sicurezza pubblica è al centro del dibattito cittadino. In Consiglio comunale si affronta il tema della tutela sociale, mentre i recenti episodi di violenza nella movida accendono le discussioni. Tra polemiche e curiosità, l’evento del collettivo “Police abolition” ai giardini di via San Rocco suscita reazioni contrastanti: sulla pagina Facebook del ...

In Consiglio comunale si tratta del tema sicurezza – in un momento storico in cui imperversano i casi di "maranza" protagonisti di schiamazzi, atti molesti e aggressioni per le vie della movida –, e si torna a parlare del Foa Boccaccio. A fare discutere è l'evento del collettivo in programma sabato prossimo ai giardini pubblici di via San Rocco, intitolato "Police abolition": un corso base sull'abolizione della polizia. Sulla pagina Facebook del Foa si legge: "Questo non è un banale libretto di slogan contro la Polizia (che non avrebbe senso), ma sull'utopia e su come le cose che sembrano impossibili, in realtà, non lo sono mai".

