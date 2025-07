I controlli ai giardini Speyer Oltre cento le denunce in 7 mesi La polizia locale intensifica lo sforzo

I controlli ai Giardini Speyer, nel quartiere Isola San Giovanni, stanno portando risultati sorprendenti: oltre cento denunce in soli sette mesi, con un incremento proporzionale alle operazioni di polizia. Il comandante Andrea Giacomini sottolinea come, già a metà 2024, siano stati eguagliati i dati dell'intero anno precedente. Un impegno che testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel rendere più sicuro il nostro quartiere, e non si ferma qui.

Controlli della polizia locale al quartiere Isola San Giovanni (di fatto ai giardini Speyer): aumentano le notizie di reato inviate in Procura, in rapporto di proporzionalità diretta con il numero di controlli effettuati dagli agenti. "Di base abbiamo già eguagliato i dati di undici mesi del 2024", riassume il comandante della polizia locale, Andrea Giacomini, che ha fornito i numeri al Carlino. Nel periodo 1° gennaio - 10 luglio sono 101 le notizie di reato inviate alle Procure competenti (erano 91 nel periodo 1° gennaio - 27 novembre 2024 e 116 nel periodo 1° gennaio 2023 - 8 novembre 2023); 31 le persone segnalate in Prefettura perché sorprese a fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (55 nei primi undici mesi del 2024 contro le 37 di due anni fa); 436 le violazioni per illeciti di natura amministrativa diversi da quelli previsti dal codice della strada (erano 388 nel 2024 e 393 nel 2023); 94 i verbali di allontanamento redatti, contro gli 89 dello scorso anno (118 i verbali nel 2023). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I controlli ai giardini Speyer. Oltre cento le denunce in 7 mesi. La polizia locale intensifica lo sforzo

