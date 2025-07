Il ministro Crosetto | La leva obbligatoria è una follia La difesa è qualcosa da professionisti

Il ministro Crosetto scuote il dibattito sulla leva obbligatoria, definendola una follia e sottolineando che la difesa moderna richiede professionisti preparati. La sua visione mette in discussione le pratiche di un passato, puntando sull’importanza di un esercito altamente competente e specializzato. In un mondo in continua evoluzione, le forze armate devono essere al passo con i tempi, perché la sicurezza del Paese non può più affidarsi a sistemi obsoleti.

« La leva obbligatoria è una follia. La leva è un sistema che può servire per educare delle generazioni, ma quello è un altro discorso. Ma la difesa è qualcosa da professionisti ». Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a Bari intervistato da Nicola Porro nell’ambito dell’iniziativa "La ripartenza, liberi di pensare". «Israele ha tre anni di leva obbligatoria per gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Crosetto: "La leva obbligatoria è una follia. La difesa è qualcosa da professionisti"

Lavrov contro la Germania: «Merz come Hitler, si riarma per espandersi». A Berlino si fa largo il ritorno della leva obbligatoria - La tensione tra Russia e Germania si fa sempre più palpabile, mentre le parole di Lavrov evocano un oscuro passato.

"Un italiano su due pronto ad arruolarsi" >> https://cityne.ws/nqJl2 Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto citando questo sondaggio. Vai su Facebook

Il ministro della Difesa tedesco #Pistorius evoca la data del 2026, ma la Cdu alza l’asticella e chiede di prepararsi al ritorno del servizio militare obbligatorio, non più solo volontario. L'articolo di @_alexanderplatz Vai su X

