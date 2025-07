Chiusura dell’ufficio postale a San Mauro Pascoli per due mesi

Attenzione, cittadini di San Mauro Pascoli: da domani l’ufficio postale in via Sandro Botticelli 33 sarà chiuso per due mesi, fino alla fine di settembre. Questa temporanea chiusura fa parte del Progetto Polis di Poste Italiane, volto a potenziare i servizi di cittadinanza digitale nelle aree interne e nei piccoli Comuni. Restate sintonizzati per aggiornamenti e alternative temporanee per le vostre esigenze postali.

Da domani l’Ufficio Postale di San Mauro Pascoli, in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino alla fine di settembre. I lavori saranno eseguiti da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e supportare il digitale nei piccoli centri e nelle aree interne e nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Il progetto prevede la riorganizzazione e l’adeguamento degli spazi interni degli uffici postali, che saranno dotati di nuove tecnologie per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura dell’ufficio postale a San Mauro Pascoli per due mesi

In questa notizia si parla di: ufficio - postale - mauro - pascoli

Forza la porta di servizio dell'ufficio postale, 24enne arrestato - Un 24enne è stato arrestato a Vezzano Ligure dopo aver forzato la porta di servizio dell'ufficio postale nel tentativo di compiere un furto.

' Le cicliste del Giro d'Italia hanno appena attraversato San Mauro Pascoli! Vai su Facebook

Chiusura dell’ufficio postale a San Mauro Pascoli per due mesi; Lavori per la trasformazione digitale, l'ufficio postale sarà chiuso fino alla fine di settembre; Appostati con finta pistola e nastro adesivo: sventata rapina all’ufficio postale di San Mauro Pascoli.

San Mauro Pascoli, nascosti dietro una siepe pronti a rapinare l ... - A San Mauro Pascoli, nei pressi del locale Ufficio Postale di via Botticelli, già obiettivo di una rapina commessa nell’ottobre scorso, i Carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento di due ... Secondo corriereromagna.it

Assalto alle Poste di San Mauro Pascoli, clienti minacciati - Cesena, 6 ottobre 2024 – Una rapina da oltre 100mila euro, anche se si sta ancora conteggiando l’entità dei soldi trafugati all’ufficio postale di San Mauro Pascoli. Segnala ilrestodelcarlino.it