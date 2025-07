Meteo le previsioni in Campania per domenica 13 luglio 2025

Preparatevi a vivere una domenica all'insegna delle variazioni meteorologiche in Campania. Con il sole che farà capolino al mattino e le nubi in crescita nel pomeriggio, questa giornata promette emozioni imprevedibili. Scopri le previsioni dettagliate per la vostra regione e pianificate al meglio le vostre attività, perché il tempo potrebbe sorprendervi!

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 13 luglio 2025. Avellino – Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4039m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio.

