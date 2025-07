Portare la pizza in Ucraina | fondi al Comune per gli aiuti

Al primo posto nel bando regionale per la cooperazione internazionale, il Comune di Forlì si distingue ancora una volta per la sua generosità e impegno. Tra le iniziative, spicca il progetto di portare la pizza in Ucraina, un gesto simbolico ma carico di significato, accompagnato da fondi destinati agli aiuti umanitari. Un esempio concreto di solidarietà che attraversa confini e si trasforma in azione reale, dimostrando che anche i piccoli gesti possono fare una grande differenza.

Un camion che attraversa strade dissestate, un piccolo centro di accoglienza dove si cerca di dare un piccolo sostegno. La solidarietà spesso assume forme concrete, capaci di attraversare confini e portare aiuto dove più serve. Il Comune di Forlì si aggiudica due primi posti nelle graduatorie del bando promosso dalle Regione per la cooperazione internazionale dedicato all’ambito ‘emergenza’ per i territori ucraini e palestinesi. Al primo posto tra i progetti selezionati per l’Ucraina c’è quello presentato dall’Amministrazione, in collaborazione con il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e altri partner locali, tra cui il Comune di Bagnacavallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portare la pizza in Ucraina: fondi al Comune per gli aiuti

