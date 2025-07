Chelsea-PSG in finale al Mondiale per Club dove vederla oggi in TV e streaming | orario formazioni e canale

Stasera alle 21:00, il grande spettacolo del Mondiale per Club 2025 si decide con Chelsea e PSG in finale! Non perdere questa emozionante sfida, visibile in diretta TV e streaming gratuito su Mediaset, su Canale 5, Infinity e sportmediaset.it. Scopri orari, formazioni e tutti i dettagli per non perdere neanche un istante di questo storico incontro!

Questa sera alle 21:00 va in scena l'ultimo atto del Mondiale per Club 2025. Di fronte Chelsea e PSG: diretta in TV e in streaming gratuita e in chiaro garantita da Mediaset (Canale 5, Infinity e sportmediaset.it). 🔗 Leggi su Fanpage.it

