Monopattini rotti o malfunzionanti Piffer | Ammodernare la flotta

Problema monopattini a Monza. A sollevare la questione, in aula consiliare, il consigliere di Civicamente Paolo Piffer, che sbotta: "Basta con questi monopattini rotti o malfunzionanti". Il dito viene puntato dal consigliere soprattutto sulla flotta di Dott, che pare contare un gran numero di mezzi danneggiati. "Quasi nessun mezzo dei loro funziona – tuona Piffer –. Bisogna metterci mano e pretendere che venga rivista la flotta in dotazione. Non vorrei vedere la città con una carcassa di monopattini". La questione non è nuova. Il problema dei monopattini in città non è solo relativo alla loro manutenzione, ma anche al loro utilizzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it