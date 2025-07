Prove di stagione allo Sferisterio | Sale l’adrenalina per il debutto

L’atmosfera si scalda all’Anfiteatro dello Sferisterio, dove le prove di stagione alimentano l’attesa per un debutto ricco di energia e colori. La giovane Chiara Cioci, ballerina della Vedova Allegra, non sta nella pelle: il 18 luglio darà il via a un’esperienza indimenticabile, che si ripeterà tra il 27 luglio e i primi di agosto, con emozioni che promettono di lasciare il pubblico senza fiato.

"C’è tanta adrenalina in scena, specialmente nel terzo atto quando avremo un numero esplosivo e colorato". La teramana Chiara Cioci del corpo di ballo della Vedova allegra non vede l’ora che arrivi il 18 luglio, la sera della prima, e poi il lavoro sarà portato in scena il 27 luglio, il 2 e il 9 agosto. "Sarà ogni volta un momento emozionante – aggiunge – in cui avremo tanta responsabilità considerando che in passato quel palcoscenico è stato calcato da grandi ballerini, ballerine e cantanti". Per l’aretina Cecilia Gentile è il secondo esame ravvicinato dopo quello di pochi giorni fa al liceo coreutico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prove di stagione allo Sferisterio: "Sale l’adrenalina per il debutto"

Prove di stagione allo Sferisterio: Sale l'adrenalina per il debutto

