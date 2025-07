Pisa al via della stagione Alberto Gilardino si presenta | Piazza ambiziosa obiettivo salvezza

Alberto Gilardino sbarca a Pisa con il sorriso e una visione ambiziosa: la salvezza come primo traguardo, ma con la determinazione di costruire qualcosa di duraturo. La sua esperienza e il suo entusiasmo sono pronti a infondere nuova energia alla neopromossa toscana, desiderosa di lasciare il segno nella massima serie. Il campione del mondo si prepara a scrivere un nuovo capitolo: la stagione è appena iniziata e le aspettative sono alte.

PISA – Alberto Gilardino si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Pisa, e lo fa con parole chiare e dirette, nel segno dell’entusiasmo e della concretezza: “Cosa mi ha convinto ad accettare il Pisa? Dopo i primi incontri con il direttore ero già convinto. Questa è una piazza ambiziosa. L’obiettivo è la salvezza”. Il tecnico, campione del mondo come calciatore nel 2006, riparte dunque dalla neopromossa toscana, che torna in serie A dopo oltre 30 anni di assenza. L’ultima volta risale infatti al 1991, quando il presidente era il leggendario Romeo Anconetani, in panchina sedeva Mircea Lucescu e in campo brillava il talento e il carisma di Diego Pablo Simeone, allora giovane centrocampista destinato a una lunga e vincente carriera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

