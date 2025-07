Mondiale per Club oggi la finale | Chelsea-Psg e diretta TV

Oggi, il MetLife Stadium di New York sarà teatro di una sfida imperdibile: la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG. Dopo l’eliminazione dell’Inter negli Usa, i riflettori si accendono su due grandi club pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia internazionale. Scopri dove seguirla in diretta e vivi l’emozione di un evento che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo minuto.

L'Inter ha chiuso la sua avventura negli Usa da più di dieci giorni. Oggi però, al MetLife Stadium di New York andrà in scena la finale del Mondiale per Club tra il Chelsea di Maresca e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique che dopo la Champions League vuole fare en-plein a livello internazionale. Ecco dove vederla. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LA FINALE. Chelsea – Paris Saint-Germain – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Gli orari delle partite sono quelli italiani.

