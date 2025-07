Bollette gonfiate l’ipotesi di ARERA

Le bollette energetiche continuano a essere al centro dell'attenzione, con l'Arera che mette in discussione pratiche sospette dei produttori. Secondo un'indagine recente, si ipotizza che le tariffe siano state gonfiate di oltre cinque miliardi di euro nel biennio 2023-24, un danno economico enorme per i consumatori già colpiti dagli effetti della guerra in Ucraina. Un'ombra che solleva interrogativi fondamentali sulla trasparenza e le responsabilità nel settore energetico.

Bollette gonfiate di oltre cinque miliardi. Tanto risulterebbe dall'indagine pubblicata nei giorni scorsi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che solleva dubbi sulle pratiche dei produttori energetici relative al biennio 2023-24 (già di per sé gravato dagli effetti delle sanzioni scattate con la guerra in Ucraina), che avrebbero incassato in tutto cinque

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Le bollette elettriche gonfiate per 5 miliardi - Le recenti rivelazioni pubblicate sul Fatto Quotidiano del 3 luglio svelano un inquietante aumento di 5 miliardi nelle bollette elettriche gonfiatesi in modo ingiustificato.

