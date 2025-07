Bagnano i vestiti a due anziane Poi rubano la catenina d’oro

Fingono di aiutare due anziane in difficoltà per rubare, a una di loro, una catenina con un crocefisso d'oro che portava al collo. In questo modo, dopo aver architettato uno stratagemma ad hoc, un uomo e una donna asiatici hanno consumato in pieno giorno, nel cuore del centro storico, un furto con destrezza, denunciati ai carabinieri della stazione di Casalecchio di Reno, ai danni di una signora ultrasettantenne, accompagnata da una parente, sua coetanea, a cui per fortuna nulla è stato sottratto. La settimana scorsa, la coppia di anziane stava passeggiando lungo via Marconi, quando all'improvviso hanno sentito i loro vestiti bagnati, macchiati e inzuppati da un liquido scuro, di colore grigiastro.