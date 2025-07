Teem dieci anni non bastano | Ignorato l’accordo sul metrò

A dieci anni dall'inaugurazione, la Tangenziale Esterna di Milano rivela luci e ombre che non si possono ignorare. Nonostante gli impegni presi, l'accordo sul metrò è rimasto lettera morta, lasciando il sud-est milanese ancora in attesa del prolungamento della M3. Nel frattempo, trasporti e cantieri complicano la vita ai pendolari, rendendo evidente che i problemi persistono e richiedono soluzioni urgenti.

Luci e ombre della Tangenziale Esterna di Milano, a dieci anni dalla sua inaugurazione. "L’accordo di programma sulle metropolitane è stato disatteso, nel Sud-Est Milanese stiamo ancora aspettando il prolungamento della M3 da San Donato a Paullo. Intanto, in quest’area geografica il trasporto su gomma fa scontare piĂą di una dĂ©faillance e i pendolari che si muovono in auto sono prigionieri degli eterni cantieri della Paullese. Un pugno nello stomaco. Siamo stanchi di essere considerati cittadini di serie b". A due lustri dalla sua realizzazione, Massimo Gatti, ex sindaco di Paullo, traccia il bilancio degli accordi istituzionali relativi alla costruzione dell’A58-Teem, l’autostrada che avrebbe dovuto portare compensazioni e opere accessorie su tutti i territori attraversati, da Cerro al Lambro ad Agrate Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it