In Borsa scoppia la token-mania Faro delle Authority su Robinhood

In un’epoca di rivoluzione digitale, Robinhood apre le porte a un mondo sorprendente con la tokenizzazione di società private come OpenAI e SpaceX, suscitando entusiasmo e dubbi tra regolatori e aziende. Questa innovativa strategia sta portando l’investimento a un livello mai visto prima, attraversando confini e sfidando le norme tradizionali. Ma quali sono i rischi e le opportunità di questa nuova frontiera finanziaria? La risposta potrebbe cambiare il volto del mercato globale.

Azioni che non sono azioni e che addirittura permettono di investire su società non quotate. L’esperimento messo in piedi da Robinhood, che propone agli investitori europei azioni tokenizzate di aziende private quali OpenAI e SpaceX, non è passato inosservato e sta facendo storcere il naso simultaneamente alle autorità di regolamentazione e alle stesse società private coinvolte. La piattaforma statunitense di trading, che spopola soprattutto tra i giovani, a fine giugno ha proposto la distribuzione gratuita di cinque euro in token di OpenAI e SpaceX a ogni utente europeo che si fosse registrato sulla piattaforma entro il 7 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In Borsa scoppia la token-mania. Faro delle Authority su Robinhood

In questa notizia si parla di: robinhood - token - borsa - scoppia

Robinhood e la strana storia dei token digitali per comprarsi un “pezzetto” di OpenAI e SpaceX - Robinhood sta facendo parlare di sé con una vicenda intrigante: i token digitali che promettono di permettere ai possessori di acquistare un “pezzetto” di OpenAI e SpaceX.

In Borsa scoppia la token-mania. Faro delle Authority su Robinhood.

In Borsa scoppia la token-mania. Faro delle Authority su Robinhood - Non sono azioni vere e proprie, ma derivati che replicano il prezzo dell’azione sottostante e non danno diritto di voto né altri diritti tipici degli azionisti. Riporta msn.com

Robinhood e la strana storia dei token digitali per comprarsi un “pezzetto” di OpenAI e SpaceX - Le azioni della piattaforma di trading sono schizzate in Borsa mentre OpenAI ha smentito di aver autorizzato l’operazione ... Scrive wired.it