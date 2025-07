Sciopero dei trasporti in Sicilia il 14 luglio | chi si ferma e per quanto

Il 14 luglio, la Sicilia si prepara a vivere un giorno di forte tensione nel settore dei trasporti: uno sciopero di quattro ore, dalle 9:30 alle 13:30, potrebbe paralizzare le principali linee di autobus regionali. L’agitazione, indetta dal sindacato Faisa-Cisal, coinvolge autisti e personale delle Autolinee Russo di Palermo, Segesta Autolinee e altre realtà dell’isola. Ma quali saranno le ripercussioni e come potresti organizzarti? Scopriamolo insieme.

Lo sciopero degli autobus regionali del 14 luglio rischia di paralizzare mezza Sicilia. L’agitazione è stata indetta dal sindacato Faisa-Cisal. Previsto uno stop di 4 ore dalle 9:30 alle 13:30 di alcune fra le principali linee di pullman regionali dell’Isola. Sciopero degli autobus in Sicilia. Saranno fermi gli autisti e il personale aderente al sindacato in forze presso le seguenti realtà : Autolinee Russo di Palermo, Segesta Autolinee di Palermo, Interbus di Enna ed Etna Trasporti di Catania. Anche se ad aderire alla protesta sono esclusivamente i lavoratori del sindacato Faisa-Cisa, è evidente che lo sciopero dei pullman del 14 luglio in Sicilia rischia di creare non pochi disagi ai viaggiatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero dei trasporti in Sicilia il 14 luglio: chi si ferma e per quanto

