Dove vedere in tv Italia-Australia oggi Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di pallanuoto femminile, non perdere l'appuntamento con la seconda giornata dei Mondiali 2025! Oggi, domenica 13 luglio, alle 11.35, segui in diretta Italia-Australia, uno scontro cruciale per il primato nel Girone A. Scopri dove vedere la partita in TV, il programma completo e le opzioni streaming per vivere ogni istante di questa emozionante competizione. La sfida tra le due nazionali promette grande spettacolo e emozioni fino all'ultimo minuto!

La seconda giornata dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile vedrĂ proseguire la prima fase a gironi ed emettere i primi verdetti: nel Girone A il Setterosa e l’ Australia, vittoriose all’esordio rispettivamente contro Nuova Zelanda e Singapore, si affronteranno per il primato nel raggruppamento. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRALIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 11.35 Domenica 13 luglio, alle ore 11.35 italiane, nella sfida tra Italia ed Australia sarĂ in palio il primato nel Girone A: chi vincerĂ il raggruppamento andrĂ direttamente ai quarti di finale, mentre chi arriverĂ al secondo posto dovrĂ disputare gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Australia oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

La Nazionale femminile di pallanuoto apre i Mondiali di Singapore venerdì 11 luglio alle 11:35 italiane contro la Nuova Zelanda Le azzurre sono nel girone A e successivamente incontreranno le vice-campionesse olimpiche dell’Australia il 13 luglio alle Vai su Facebook

Mondiali pallanuoto, il Setterosa parte bene: battuta la Nuova Zelanda in rimonta - All’OCBC Aquatic Centre di Singapore le Azzurre hanno superato in rimonta la Nuova Zelanda nella prima giornata del Girone ... Da corrieredellosport.it

Mondiali pallanuoto femminile, il Setterosa soffre ma vince la prima con la Nuova Zelanda - Buona la prima per l'Italia della pallanuoto femminile ai Mondiali, partiti oggi a Singapore: battuta in rimonta la Nuova Zelanda 14- Scrive sportface.it