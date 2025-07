Repubblica | Napoli Osimhen verso il Galatasaray | sprint per Lucca Ndoye e un’estate da decifrare

Il calciomercato napoletano si infiamma: Victor Osimhen è ormai in orbita Galatasaray, con una proposta da record che potrebbe cambiare le sorti del reparto offensivo azzurro. Mentre si accelerano le trattative per Lucca e Ndoye, l’estate napoletana si presenta come un puzzle ancora da decifrare. Riuscirà il Napoli a mantenere la sua competitività o sarà il momento di una rivoluzione? La risposta si nasconde tra sogni e strategie di mercato.

"> Il Napoli prepara la rivoluzione, a partire dal nome più pesante: Victor Osimhen. Come riporta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il centravanti del terzo scudetto è sempre più vicino all’addio. Il Galatasaray ha rilanciato con una terza offerta: 75 milioni complessivi, 40 subito e 35 da spalmare in due anni. In Turchia sono sicuri delle garanzie bancarie, ma la palla passa al Napoli, che valuterà nelle prossime ore se chiudere l’affare. Nel frattempo, il diesse Giovanni Manna lavora per il dopo Osimhen. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Osimhen verso il Galatasaray: sprint per Lucca, Ndoye e un’estate da decifrare”

