Tentano furto in abitazione Colti sul fatto e arrestati

prontezza di chiamare immediatamente le forze dell’ordine. In pochi minuti, i Carabinieri sono intervenuti sul posto, sorprendendo i malviventi ancora sul fatto e garantendo la sicurezza dei cittadini. Un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza nel contrasto alla criminalità e proteggere il nostro patrimonio più prezioso.

Tempestivo e risolutivo l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Carpi che, l’altro pomeriggio, hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini georgiani, rispettivamente di 41, 33 e 32 anni, colti nel pieno di un tentativo di furto in appartamento in zona Remesina, nella periferia nord della città. L’allarme è scattato quando un residente del condominio, insospettito da rumori anomali provenienti dal pianerottolo, ha avuto la prontezza di avvertire il 112. La segnalazione, chiara e circostanziata, ha consentito ai militari della Compagnia di Carpi di intervenire in pochi minuti, cogliendo i sospetti praticamente sul fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentano furto in abitazione. Colti sul fatto e arrestati

