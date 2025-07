Reddito di libertà per le donne vittime di violenza stanziati 1,3 milioni di euro in aggiunta alle risorse nazionali

La Regione Emilia-Romagna rafforza il suo impegno contro la violenza sulle donne, confermando per il 2025 il Reddito di libertà con uno stanziamento di 1,3 milioni di euro. Questa cifra si aggiunge ai 13 milioni di risorse nazionali e ai 763mila euro già assegnati, sottolineando la priorità di sostenere le donne vittime di violenza. Un passo concreto verso una società più sicura e solidale, perché ogni donna merita rispetto e protezione.

La Regione Emilia-Romagna conferma anche per il 2025 il proprio impegno per garantire il Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza. E lo fa con stanziando 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale, risorse che vanno a integrare e a incrementare i 763mila euro assegnati dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: euro - reddito - libertà - donne

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Abbiamo confermato anche per il 2025 il nostro impegno per garantire il Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza. Con uno stanziamento di 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale, integriamo e rafforziamo le risorse nazionali ormai esaurite, Vai su Facebook

Parità di genere. Da @RegioneER 1,3 milioni per il reddito di libertà, che si aggiungono a 763mila euro di risorse nazionali già esaurite. Consentiranno di accogliere 450 domande. Allegni "sosteniamo donne vittime violenza verso autonomia" La #notizia htt Vai su X

Reddito di libertà, 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza; Comunicato Regione: Parità di genere. La Regione conferma, anche per il 2025, l'impegno per il Reddito di libertà: stanziati 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza, che si aggiungono ai 763mila euro di risorse nazionali, già e; Reddito di libertà per le donne vittime di violenza.